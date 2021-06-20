نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة البحيرة برقم الجلوس

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، اليوم الأحد، بنسبة نجاح بلغت نحو 70.9%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب 103803 طلاب وطالبات.

محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

واعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، بنسبة نجاح بلغت 85%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب 7183 طالبًا وطالبة، والشهادة الإعدادية للمكفوفين، بنسبة 100%، والإعدادية للصم وضعاف السمع، بنسبة نجاح 81%.

وأجرى المحافظ اتصالا هافيا بالطلاب أوائل الشهادة الإعدادية 2021، وقدم لهم التهنئة متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.

أسماء العشرة الأوائل في نتيجة الشهداة الإعدادية 2021 بمحافظة البحيرة

وأشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح صحفي، إلى أن الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، هم:-

- الطالبة سلمى خميس علي يوسف النافع، مدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات بكوم حمادة، بمجموع 280 درجة.

- المركز الثاني، الطالب مهند مصطفى محمد الدقاق، مدرسة الشهيد رياض محمد عبد القوي سعد، إدارة وادي النطرون، بمجموع 279.5 درجة.

- الطالب مازن السادات حسني سيف اليزل، مدرسة شبراخيت الإعدادية بنين، المركز الثالث، بـ279.5 درجة.

- حصول الطالب عبد الرحمن وائل محمد علي محمد، مدرسة إبراهيم الصيحي الإعدادية، على المركز الرابع، بمجموع 279.5 درجة.

- المركز الخامس الطالبة أسماء عبد النبي عبد الوكيل جاد الله، مدرسة الدلنجات الإعدادية القديمة بنات، إدارة الدلنجات، بـ279.5 درجة.

- المركز السادس الطالبة بسملة جمال سالم خميس، من إدارة أبو المطامير، مدرسة أبو المطامير الإعدادية بنات، بمجموع 279.5 درجة.

- المركز السابع الطالبة إيمان السيد رشاد السيد علي، إدارة مركز دمنهور، مدرسة عمر نعيم الإعدادية بنات، بمجموع 279.5 درجة.

- المركز الثامن الطالب عبد الله السيد عبد الله السيد، من إدارة إيتاي البارود، مدرسة الشهيد عبد الباعث حامد يعقوب، بمجموع 279.5 درجة.

- المركز التاسع الطالبة نورهان عبد الرحمن حنفيش محمد، من إدارة حوش عيسى، مدرسة عمارة الإعدادية المشتركة، بمجموع 279.5 درجة.

- المركز العاشر الطالبة شهد شريف قطب أحمد مصطفى، من إدارة التحرير مدرسة الرواد الإعدادية المشتركة، بمجموع 279.5 درجة.

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