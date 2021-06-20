لينك سريع.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الدقهلية

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الدقهلية، عن نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد أن تم اعتمادها اليوم.

وتوفر «الوطن» رابطا سريعا، يمكن من خلاله الحصول على النتيجة، بمجرد البحث باسم الطالب أو برقم جلوسه، والحصول عليها فورا.

وكان محافظ الدقهلية، اليوم، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت نحو 89.1%، بحضور المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام نحو 109 آلاف و275 طالبا وطالبة، نجح منهم 92 ألفا و99 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت نحو 89.1%.

رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة، من خلال الضغط على الرابط من هنـــــــــــا، ومعرفة مجموع درجات الطالب في كل مادة من المواد، بعد البحث باسم الطالب أو برقم الجلوس.

ويمكن للطالب الحصول على درجاته في كل مادة من المواد، من خلال الدخول على الرابط من هنــــــــــا

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الدقهلية، يمكنك الضغط علي هذا الرابط من هنـــــــا.