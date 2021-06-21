تغيير المسمى الوظيفي لـ379 عضوا بـ«تعليم القاهرة»

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم منح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعين والنفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات المختلفة، والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة، طبقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 60 لسنة 2021، البالغ عددهم 379، أولهم محمود أحمد محمود حجاج، وآخرهم زكريا عبدالمحسن سويلم محمد، وذلك على النحو التالي:

1_ ينقل أعضاء هيئة التعليم المشار إليهم بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007.

2_ ينقل معلمي التدريبات المهنية بالتعليم الفني الصناعي من حملة دبلوم الدراسات التكيملية والحاصلين على مؤهل عال تربوي أو موهل عال يصلح للتدريس بالتعليم الفني الصناعي أثناء الخدمة، إلى معلمي المواد العملية العلمية معا مع الاحتفاظ بالدرجة المقيدين عليها.

3_وفق المادة الثانية ينقل أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمرحلة المستحقة لكل منهم.

وأضافت المديرية، أن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين يأتي بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979، الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيلية وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 100 لسنة 2007، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل.