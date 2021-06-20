طريقة الحصول على سيارة دون ضرائب أو جمارك.. 20 مليون مصري مستفيد

تولي الدولة اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل على دمجهم في المجتمع، ومنحهم العديد من الحقوق والتسهيلات الخاصة، فضلا عن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يبلغ عددهم في مصر وفقا ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكثر من 20 مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية.

تسهيلات الحصول على سيارة معفاة الجمارك والضرائب

ومن بين التسهيلات الممنوحة لـ20 مليون مواطن مصري، هي قدرة الحصول على سيارة دون ضرائب أو جمارك، حيث يعفي القانون، الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها.

ويعفي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته، سواء كان قاصراً أو بالغاً، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

كما أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، فيما يخص استيراد سيارات ذوي الإعاقة 2021، وحسب التعديل، فهو يتيح لذوي الإعاقة استيراد سيارة يقودها لهم الغير، وفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية بالأمر.

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة

وطريقة الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، وأن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية، ولديه بطاقة خدمات متكاملة، ومعه التقارير الطبية التي تشير إلى نوع وشدة الإعاقة بتاريخ حديث لا يتعدى الـ 3 شهور، ويتقدم طالب الحصول على سيارة بمستندات تتضمن: «أصل بطاقة الرقم القومي وصور منها، أصل بطاقة الخدمات المتكاملة وصور منها، كل الأوراق الطبية التي تؤكد وجود إعاقة أو مرض، دفع مبلغ 635 جنيها إذا كان الدفع سيتم إلكترونيًا، جواب فك الحظر».