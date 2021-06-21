موعد عيد الأضحى 2021: وقفة عرفات الإثنين والإجازة 9 أيام

أعلنت وزارة الأوقاف رسميا عن موقف صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، في بيان للوزير الدكتور محمد مختار جمعة، إلا أنه لم يحدد حتى الآن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، خاصة أن ذلك يحدث باستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر

ومن المقرر أن تستطلع الهيئات الشرعية في الدول الإسلامية هلال شهر ذي الحجة يوم 9 يوليو المقبل الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا، إلا أنه سينتظر للسير وراء ما ستعلنه المحكمة العليا في السعودية، من أجل تحديد موعد وقفة عرفات وبالتالي موعد عيد الأضحى 2021.

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا تبلغ عدته 30 يوما، ما يعني أن موعد وقفة عرفات ستكون يوم 19 يوليو المقبل، فيما سيكون موعد عيد الأضحى 2021 يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل.

موقف صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر

وقالت وزارة الأوقاف، إن صلاة عيد الأضحى 2021، ستكون في المساجد التي تقام فيها صلوات الجمعة، ولن تقام صلاة عيد الأضحى 2021 في الساحات أو الزوايا أو الطرقات أو الشوارع أو المساجد التي لا تقام فيها صلوات الجمعة، بشرط اتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة حاليا في المساجد من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر

ومع الإعلان عن موعد عيد الأضحى 2021 يترقب المصريون تحديد عدد أيام إجازة عيد الأضحى، التي يتوقع أن تبلغ هذا العام 9 أيام متصلة؛ إذ سيحصل العاملين في الدولة على إجازة رسمية يومي 16 و17 يوليو 2021 الموافقين الجمعة والسبت، فيما ستبدأ الإجازة الرسمية يوم 18 يوليو قبل يوم من وقفة عرفات التي ستوافق يوم الاثنين 19 يوليو، وتستمر إجازة عيد الاضحى 2021 حتى يوم 24 يوليو 2021 على أن تكون العودة للعمل يوم 25 يوليو 2021.