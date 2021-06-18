موعد عيد الأضحى 2021 وإجازة وقفة عرفات.. باقٍ من الزمن 32 يومًا

تعد إجازة عيد الأضحى المبارك أطول إجازات العام الرسمية، حيث تتفاوت مدة الإجازة بحسب وقوعها في الأسبوع، فإما أن يجري ضمها إلى الإجازة الأسبوعية أو تكون متضمنة لها، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 قد تتخذ منحى مختلفا، وربما تصل أيام إجازة عيد الأضحى 2021 إلى 9 أيام ما يرفع رصيد إجازات شهر يوليو 2021.

إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

فلكيا يتبقى 32 يوما على إجازة وقفة عرفات للاحتفال بأجواء عيد الأضحى المبارك 2021، ومن المقرر أن يكون يوم الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات، وبالتالي يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو.

9 أيام إجازة متوقعة في عيد الأضحى

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الاثنين 19 يوليو، وصولا ليوم الخميس 22 يوليو، ما يجمع الخمس أيام المقررة بيومي العطلة التاليين، وهما الجمعة والسبت، ما يجعل الأحد الذي يسبق وقفة عرفات يوم في منتصف إجازتين رسميتين (العطلة الأسبوعية) و(إجازة عيد الأضحى)، وبناء على الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة المصرية ومنعا للتكدس في يوم العمل الوحيد في أسبوع العيد، ربما تخرج الحكومة بقرار بضمه إلى أيام الإجازات كما حدث في المناسبات الماضية، لتصبح بذلك معدل أيام الإجازة 9 أيام، تبدأ من 16 يوليو 2021 وتنتهي يوم 24 يوليو 2021.

إجازات شهر يوليو

ويشهد شهر يوليو 3 إجازات رسمية بخلاف العطلات الأسبوعية حيث ترحل لأول يوليو إجازة 30 يونيو، بجانب إجازة ثورة 23 يوليو وإجازة عيد الأضحى المبارك، بخلاف العطلات الرسمية التي تبلغ عددها 3 عطلات رسمية إلى جانب العطلة المدمجة مع إجازة عيد الأضحى المبارك.