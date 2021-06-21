أبو الغيط: الصين تنافس أمريكا في الشرق الأوسط بالحزام والطريق

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسحب صواريخ الباترويت من أجل إعادة تأهيلها وصيانتها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة طبقت في عام 2010 إعادة توزيع قواتها من أجل تركيز قوتها في المحيط الهادي الذي يعد منطقة نزاع مع قوة اقتصادية صاعدة في العالم تهدد أمريكا وهي الصين.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد، أن منطقة الشرق الأوسط تبدو أنها تفقد تأثيرها وأهميتها أمام الشخص العادي ولكن من خلال التركيز سيجد الجميع أن مصالح أمريكا وإسرائيل شيء رئيسي مع وجود تل أبيب في هذه المنطقة، كما أن الولايات المتحدة مازالت في حاجة إلى الاعتماد على النفط والغاز لذا ستحظى هذه المنطقة على الاهتمام الأمريكي.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الصين قوة منافسة للولايات المتحدة الأمريكية تنفذ مشروع الحزام والطريق وهو يمر في منتصف منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن روسيا وهي قوة عائدة تضع عناصر ارتكازها على سوريا وهي في الشرق الأوسط أيضا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة موجودة في قواعد في جيبوتي والخليج وكذلك الاتحاد الأوروبي موجود في قواعد في الشرق الأوسط، وتابع: «مازالت حاملات الطائرات الأمريكية في بحر العرب، مش بتدخل الخليج العربي لأنها عارفة أنها لو دخلت هتتعرض لخطر وأمريكا لا تفضل تعرض الحاملات لخطر هما مش بيخرجوا من المنطقة هم بيخففوا التواجد من خلال إزالة صواريخ».