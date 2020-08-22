محمود عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، اتصالا هاتفيا، من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأطلع أبو الغيط، الرئيس الفلسطيني على آخر المداولات التي تمت مع الدول العربية، وأدت الى إصدار بيان يعكس الإجماع العربي بمركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورفض المشروع الأمريكي لتسوية الصراع، وإنهاء الاحتلال، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، تنفيذا لمبادرة السلام العربية، قبل إقامة أية علاقات طبيعية مع إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشار أبو الغيط، إلى أن الاجتماع الوزاري العربي المقبل في دورته العادية الذي سيعقد في 9 سبتمبر، سيكون برئاسة دولة فلسطين.

من جانبه، شكر الرئيس الفلسطيني، الأمين العام لجامعة الدول العربية على جهوده لتحقيق الإجماع العربي، مؤكدا أهمية هذا الإجماع في رفض المشروع الأمريكي لتسوية الصراع، والتأكيد على تطبيق مبادرة السلام العربية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف لإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال، وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية.