الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يزور لجان انتخابية بالإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بديوان عام المحافظة، وفدا من مراقبي الانتخابات التابع لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع المراقبة ورئيس بعثة جامعة الدول العربية، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، والمستشار أحمد أمين المنسق العام للبعثة والمشرف على أمانة شؤون الانتخابات، راضية بن حسين، واسلام صالح، مُتابِعى الانتخابات في الإسكندرية.

ورحب المحافظ بالسفير والوفد المرافق له على أرض الإسكندرية، مؤكدا أن الدوائر بالثغر، تشهد منافسة شرسة بين مرشحيها، والمحافظة تقف على مسافة واحدة من المرشحين.

وأشار إلى حرص المحافظة، على تحقيق الهدف من المتابعة المحايدة للانتخابات من المنظمات الأجنبية والدولية والمتمثل في دعم الجهود الهادفة إلى صون نزاهة الانتخابات عن طريق رصد مجريات العملية الانتخابية، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرفتي المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية لتذليل أية عقبات، لافتا إلى الإجراءات المقررة والمتبعة في اللجان في ظل جائحة كورونا.

من جانبه أشاد رئيس بعثة جامعة الدول العربية والوفد المرافق له لمراقبة الانتخابات، بالإجراءات المتخذة من المحافظة في ظل جائحة كورونا، موضحا أنهم تابعوا الانتخابات بـ12 دولة عربية، ومصر لها النصيب الأكبر حيث تابعو بها 8 مرات، وفي هذا العام هي المرة الثانية بعد انتخابات مجلس الشيوخ.

وأبدى السفير أحمد خطابي تقديره للجهود التي تبذلها المحافظة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وكذا إجراءات غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسكندرية في مراقبتها لسير أعمال التصويت باللجان الانتخابية، عبر مندوبيها باللجان والدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة.

عقب ذلك قام المحافظ ووفد جامعة الدول العربية، بجولة تفقدية لبعض اللجان الانتخابية بنطاق حي شرق، وذلك للاطمئنان على انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الأول لجولة الإعادة، وجاهزية اللجان والمقرات والوقوف على أي معوقات للتعامل معها فورا.

واستفسر المحافظ والسفير، من القضاه والقائمين على الانتخابات عن مدى سير العملية الانتخابية، وعدم وجود أي معوقات، وعن وجود أي متطلبات أو احتياجات لتوفيرها في الحال، حيث أوضح جميعهم توافر كل التسهيلات ويسر العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ، أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، وتيسير عملية اقتراع الناخبين.