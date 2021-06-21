أكرم حسني يعلن عن مسابقة لكليب «لو كنت»

أعلن الفنان اكرم حسني عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» عن مسابقة لجمهوره، أفضل من يقدم أفضل فيديو على أغنيته الجديدة «لوكنت» مع هيفاء وهبي.

ونشر أكرم فيديو له من تطبيق «تيك توك» على أنغام كليبه الجديد «لوكنت»، وعلق عليها، قائلا: «اللي هيعمل أحلى تيك توك هيحضر معايا التصوير اللي جاي، اعملوا لي منشن واستخدموا هاشتاج لوكنت».

«لو كنت» من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

وتقول كلمات الأغنية:

لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي

لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي

لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي

لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال

لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال

لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال

لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بمبي انا قلبي عمره ما يلعب بيه عيال

لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلاتمش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سُكات

لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات