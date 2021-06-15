كليب لو كنت للفنان أكرم حسني وهيفاء وهبي يقترب من مليون مشاهدة

اقترب كليب لو كنت للفنان أكرم حسني وهيفا وهبي من مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة، منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي الأغنية التي كانت عنوانها تريند في الوطن العربي، بعد ما أعلنت هيفاء وأكرم عنها، عبر موقع تويتر، قبل طرح الأغنيات بساعات، وشارك فيه عدد من نجوم الفن بالوطن العربي، أبرزهم إليسا وأحمد فهمي.

كليب لو كنت للفنان أكرم حسني وهيفا وهبي

الأغنية من كلمات والحان أكرم حسني وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخراً في لبنان.

كليب لو كنت للفنان أكرم حسني وهيفاء وهبي من توزيع توما

وتقول كلمات الأغنية

- أكرم

لو كنت أرنب كان أكيد هيبقي الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هابقي ميكي

لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن مضيقي

لو كنت مسابقة، كنت هابقي مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات جمال وهناك أنا هشتكيكي

- هيفاء

لو كنت كتاب أنا كنت هابقي كتاب عن الجمال

لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال

لو كنت سكة هاكون يمين انا عمري ما أكون شمال

معادلة صعبة و حلها محتاج الف احتمال

لو كنت لعبة كنت هابقي عروسة باربي لابسة بمبمي أما قلبي عمره ما يلعب بيه عيال

- أكرم

لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات

مش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سكات

لو كنت هابقي حاجة مهمة من الحاجات

أنا هابقي سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات

- هيفاء

لو كنت قطة حلوة كنت هابقي أكيد سيامي

لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي

لو كنت فلفل أحمر كنت هابقي قرن حامي

لو كنت بتفهم في الكلام يبقي هاتفهم كلامي

لو كنت ألة حادة كنت هابقي حابة أحط حد لأي حد مش عاجبني وطظ في الأسامي

- أكرم

لو كنت اكلة كنت هابقي بط بالفريك

عشان البط بالفريك مابيحبش شريك

لو كنت ورقة بتتمضي أنا كنت هابقي شيك

لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها أنا هابقي ديك

لو كنت جيم مستحيل كنت ابقي ميكس وأحط اكس على الولاد و هدخل أي بنت شيك

- هيفاء

لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات

مش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سكات

لو كنت هابقي حاجة مهمة من الحاجات

أنا هابقى سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات

- أكرم

لو كنت كرسي كنت هابقي كرسي الاعتراف

لو هابقي شكل هندسي هاميل للانحراف

لو كنت دفتر كنت هابقي دفتر انصراف

انا كنت هابقي حاجة جامده بين حاجتين ضعاف

لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هابقي سوشي لا

اسف مالمسوشي او اقرب منه حتي لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته

- هيفاء

لو كنت عين مغمضة كنت ابقي بردو شايفة

لو كنت كلمة هابقي صادقة.. مش هابقي زايفة

لو كنت لمبة هكهربك و عليك مش هابقي خايفة

لو انت اكرم حسني لا معلش انا بردو هيفا

كليب لو كنت للفنان أكرم حسني وهيفاء وهبي كانت الأكثر تداولا عبر موقع تويتر

كان هاشتاج لو كنت، كتصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة تويتر في مصر ولبنان، وهو الهاشتاج الذي أطلقه الفنان أكرم حسني، معلقًا عليه بمقطع من الأغنية عبر حسابه بتويتر قائلا: لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف، وبدروها نشرت الفنانة هيفاء وهبي شريكته في الأغنية الهاشتاج عبر حسابها معلقة عليها بمقطع من الأغنية: لو كنت عين مغمضة كنت هبقى برضه شايفة.

وحل الفنان أكرم حسني عقب طرح الأغنية عبر إذاعة نجوم أف أم، وأوضح في تصريحات، أن الفكرة جاءت له حين ما سأل نفسه لو مكنتش إنسان كنت هبقى أيه، وجاءت له ردود مضحكة، وإثرها قرر تحويل الفكرة لأغنية.