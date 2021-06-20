أكرم حسني: أحب في مصر الشهامة والجدعنة وورق العنب (فيديو)

قال الفنان أكرم حسني، إنه يتمنى أن تُصبح مصر «أحسن بلد في الدنيا»، لافتا إلى أن أكثر ما لفت انتباهه في المشروعات القومية التي تنفذها مصر، شبكات الطرق، والعاصمة الإدارية إضافة إلى التطور في الوعي المصري، خاصة في أزمة جائحة فيروس كورونا التي جعلت «الناس بتخاف على بعض».

«جدعنة المصريين» غير موجودة في الخارج

وأضاف «حسني» في لقاء مع برنامج «بالعربي كدة»، الذي تعده وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتشجيع الجاليات المصرية على الحديث باللغة العربية، وعرضه برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، أن أكثر شيء يحبه في مصر هو «الجدعنة اللي لو سافرت برا مش هتلاقيها، والشهامة بتاعة المصريين اللي مش موجودة برا»، كما أنه يحب محشي ورق العنف، ويحب الفنان نجيب الريحاني.

وتابع أن أكثر ما لفت انتباهه في المبادرات، مبادرة 100 مليون صحة، وحملات التوعية بالزيادة السكانية، معربا عن أمله في التزام المصريين سواء في الطرق أو القيادة، مشيرا إلى أنه يحب أيضا صفة الكرم الموجودة في المصريين.

الحديث باللغة العربية

وأشار إلى أنه «مش ضليع» في قواعد اللغة العربية ولكن في نفس الوقت «مش ضايع»، مشددًا على أهمية الحفاظ على الحديث باللغة العربية، وارتباط المصريين باللغة الأم.

ولفت إلى أنه عمل في الكثير من المحافظات المصرية، ومنها أسوان، وزار معبد فيلة، وأعجب جدا بما رآه في المحافظة.

واستضاف البرنامج فتاة مصرية تعيش في إنجلترا، تُدعى «مريم دربالة»، قالت إنها أحبت الحديث باللغة العربية مع أصدقائها، موضحة أنها في البداية كانت لا تتحدث اللغة العربية، لافتة إلى أنها زارت الأقصر وأسوان والإسكندرية، وبورسعيد، ووجدت العديد من اللهجات التي يتحدثونها، معربة عن أمنيتها في وجود النظام، والشوارع المنظمة في مصر لأن هذا أكثر ما يميز الدول الأوروبية.