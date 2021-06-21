أبو الغيط: نظام الحكم الإيراني قائم في الأساس على المرشد

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه للأسف منذ يناير 2011، واللحم العربي ينهش من الجار الإقليمي، موضحا أن الفترة الماضية كان هناك تداخلات إيرانية واضحة في المنطقة العربية.

وتساءل «أبو الغيط»، في تصريحات تليفزيونية، من أين جاءت الصواريخ التي استخدمت في عملية القصف على المنشأت البترولية السعودية عام 2019، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أصدرت تقارير بعد عامين توضح فيها أن الصواريخ التي استخدمت قادمة من الشمال الشرقي، مؤكدا أن الأمثلة كثيرة على التدخلات الإيرانية بالدول العربية.

ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أنه ما أسهل أن نقول إن الرئيس الإيراني الجديد عليه فتح صفحة جديدة ويبدل من دور طهران بالمنطقة، لكن حقيقة الأمر أنه ليس لديه حرية الحركة، موضحا أن نظام الحكم في إيران قائم في الأساس على المرشد.

وأعرب أحمد أبو الغيط أنه يتمنى أن يتوقف التدخل الإيراني في الشأن العربي، خلال الفترة المقبلة.