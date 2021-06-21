«إياد» أول الشهادة الإعدادية القليوبية 2021 : قهرت الكورونا بالتفوق

قال الطالب إياد محمد صبري من مدرسة ناصر الإعدادية بنين ببنها، والأول علي الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية ضمن قائمة ضمت 67 طالبا وطالبة من أبناء المحافظة حصلوا علي المركز الأول بمجموع درجات 280 درجة وهي الدرجة النهائية، إن فرحته بتفوقه وحصوله علي المركز الأول علي مستوي المحافظة أنهى المعاناة التي واجهها أثناء الدراسة بسبب ازمة فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أنه ورفاقه قهروا الكورونا بالمذاكرة والتفوق.

إياد اول إعدادية 2021 القليوبية : والدي ووالدتي سر نجاحي وتفوقي

وأضاف إياد لـ«الوطن»، في بث مباشر علي الصفحة الرسمية بالفيس بوك إن تفوقه في الإعدادية 2021 بالقليوبية يرجع لله ثم والده ووالدته كما أنه نتاج التعب والمجهود، مشيرا إلى توقعه أن يكون من ضمن الأوائل ولكن لم يتوقع أن يحصل على الدرجة النهائية في كل المواد لافتا إلى أن الدراسة أون لاين كان لها مذاق خاص هذا العام متمنيا أن يكون نظام الدراسة في المستقبل مزيجا بين الأون لاين والحضور الفعلي للمدرسة.

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إياد اول إعدادية 2021 القليوبية : احلم أن اكون مهندسا وتنظيم الوقت يساعد علي التفوق

وأكد أول إعدادية القليوبية 2021 أنه كان يحافظ علي الصلاة وحفظ القران والرياضة وكلها كانت دعائم للتحصيل الدراسي من خلال تنظيم الوقت طوال اليوم ما بين المذاكرة والنشاطات المختلفة متمنيا تحقيق حلمه وأن يكون مهندسا في المستقبل بعد اجتياز المرحلة الثانوية.

ووجه إياد الشكر لوالده ووالدته وأساتذته بالمدرسة الذين كان لكل منهم دور وفضل في وصوله لقائمة اوائل الإ‘دادية بالمحافظة مشيرا ان ماحدث من تسريب في بعض الإمتحانات لم يؤثر عليه وكان متاكدا ان الله لن يضيع مجهوده

فيما قالت والدته أن حصول ابنها على المركز الأول تكليل لتعبه طوال العام فيما قال والده أنه فخور جدا بنحله الذي حصل على المركز الأول علي مستوي المحافظة وحصل على الدرجة النهائية.

67 طالبا وطالبة في قائمة اوئل الإعدادية 2021 بالقليوبية

وكان 67 طالبا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2021 حصلوا علي المركز الاول في الشهادة الإعدادية عللا مستوي المحافظة حيث حققوا مجموع 280 درجة وحصلت إدارة كفرشكر علي المركز الاول علي مستوي الإدارات التعليمية بنسبة نجاح 95.02%