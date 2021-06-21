فعال ضد السلالات.. هل يمكن استخدام لقاح جونسون كجرعة ثانية ضد كورونا؟

أضحى لقاح كورونا هو الشغل الشاغل للعديد من المواطنين في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن وفرت مصر العديد من الجرعات للمواطنين، وطرحت موقع تسجيل لقاح كورونا، الذي يسهل الحصول على جرعة من لقاح أسترازينكا أو سينوفارم، قبل أن تعلن الصحة تعاقد مصر عن شحنة من لقاح جونسون آند جونسون الجديد الفعال ضد السلالات الجديدة واقتراب موعد تسلمها، الذي دفع البعض للتفكير في تناوله كجرعة ثانية من لقاح كورونا بدلًا من استخدام الجرعة الأولى من اللقاح نفسه.

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مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا بعض الأسئلة حول إمكانية أن يحقن الشخص بلقاح جونسون آند جونسون الجديد كجرعة ثانية من لقاح كورونا بدلًا من اللقاح الذي حقن به في المرة الأولى، سواء كان أسترازينيكا أو سينوفارم، بينما ذهب آخرون إلى أن تلك الطريقة قد تؤدي إلى اكتساب الجسم مناعة مضاعفة بتلقي لقاحين مختلفين؛ لأن اللقاح الجديد فعال ضد أحدث السلالات.

طبيب: لقاح جونسون من جرعة واحدة.. ولا صحة لكسب مناعة مضاعفة من استخدامه كجرعة ثانية

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن لقاح كورونا صمم من أجل الشخص السليم الذي لم يلم به المرض بعد، من أجل تحصينة من عدوى الوباء التاجي، لذا يجب السير على نظام اللقاح بتلقي الجرعتين.

وأضاف «عقبة» لـ«الوطن»، أنه يجب أن يحصل الشخص المحقون باللقاح في جرعته الأولى، على الجرعة الثانية من اللقاح ذاته، دون تغيير في نوعيته، لافتًا إلى أهمية عدم الانسياق خلق ما يتردد على السوشيال ميديا بأن ذلك يجعل الشخص يأخذ حماية مضاعفة.

وأشار رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض التجارب تتم عن استخدام جرعة تانية من لقاحات أخرى، ولكن حتى الآن لم نحصل منها على أي نتائج، لذا من الأمان السير على ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، لأن نتائج الدراسات التي تمت تؤكد إيجابية الجرعة الثانية من اللقاح ذاته.

وأوضح الدكتور أشرف عقبة، أن لقاح جونسون آند جونسون يأخذ من جرعة واحدة فقط؛ لأنه صمم بطريقة يتم فيها إنتاج الأجسام المضادة بعد جرعة واحدة، تكون كافية لأن تعطي المناعة اللازمة بعد استخدامه.