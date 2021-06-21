«الصحة»: افتتاح مركز تطعيمات في الجيزة قريبا يستوعب 10 آلاف مواطن يوميا

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، المتحدث باسم الوزارة، إن مجمع «فاكسيرا» في مدينة 6 أكتوبر، جاري الانتهاء من خطوط الإنتاج به وتجهيزه، بالرغم من أنه يحتوي على معظم الأجهزة، سواء المعدات الطبية أو الكهروميكانيكية، لافتا إلى أن وزيرة الصحة وجهت بسرعة الانتهاء من تشغيل تلك الأجهزة وتدريب جميع العاملين.

وأضاف «مجاهد» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن وفد منظمة الصحة العالمية الذي زار مصر منذ عدة شهور أو وفد الخبراء الصينيين لتقييم خطوط الإنتاج بمصانع الشركة القابضة في العجوزة، أشادوا بالتصميمات والإنشاءات وبجودة وكفاءة خطوط الإنتاج، ما يعكس قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا بواسطة مصانعها في ظل الطلب المتزايد للغاية في كل دول العالم.

ونوه مستشار وزيرة الصحة، إلى أنه يوجد محاور عديدة تعمل عليها وزارة الصحة للإسراع في عملية تطعيمات المواطنين، سواء محور زيادة عدد المراكز، التي تجاوز 414 مركزا على مستوى الجمهورية، بخلاف المراكز التي على غرار أرض المعارض، وسيفتتح مركزا ضخما قريبا يكفي لتطعيم 10 آلاف مواطن يوميا في الجيزة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، إلى أنه توجد العيادات المتنقلة والقوافل التي تطعم كبار السن من أصحاب المعاشات، وتتواجد أمام مكاتب البريد وأماكن صرف المعاشات، كما يوجد خدمة التطعيم المنزلي لغير القادرين على الحركة، وهذا كله مرتبط بتوريد اللقاحات وحجم التوريدات، مؤكدا أن الوزارة لديها خطة توريدات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحكومة المصرية لديها سياسة اتبعتها في التطعيمات، ليس فقط تطعيم المواطنين في المراكز والمنازل والقوافل، لكن استهدفت بعض القطاعات الاستراتيجية، مثل السياحية والاقتصادية والمصانع والبنوك، حفاظا على الاستثمارات والتوافد السياح.

وأردف أنه تم تطعيم 100% من العاملين بقطاع السياحة بجنوب سيناء والبحرالأحمر، وجار تطعيم العاملين في الأقصر وأسوان وبعض الأماكن السياحية في القاهرة، ما ساهم إلى حد كبير في عودة حركة السياحة، كما يوجد مأموريات لتطعيم الأندية الكبرى.