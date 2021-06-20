الأردن يسجل 502 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة إلى 746 ألفا و480 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، أنه تم شفاء 655 حالة جديدة من الفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 730 ألفا و184 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و663 حالة.

وأشار البيان إلى أنه تم إجراء 19 ألفا و722 فحصا، خلال الساعات الماضية، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أُجريت منذ بدء الجائحة نحو 7 ملايين و677 ألفا و570 فحصا، لافتًا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية اليوم وصلت إلى 2.55%.