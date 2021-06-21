اعتقال 4 من مطلقي الصواريخ على قاعدة «عين الأسد» العراقية

أكدت مصادر عراقية، لقناة «العربية والعربية الحدث»، مساء أمس الأحد، اعتقال 4 من منفذي الهجمات الصاروخية على قاعدة «عين الأسد»، الواقعة غرب بغداد، التي تضم عسكريين أمريكيين، بعد ساعات من تعرضها لهجوم صاروخي.

وأوضح مصدر أمني عراقي، أن الاستخبارات العراقية شنت عملية أمنية في محافظة «الأنبار»، الواقعة في غربي البلاد بعد استهداف القاعدة، ظهر أمس الأحد، بصاروخ «كاتيوشا»، لم ينفجر، وتمكنت من القبض على 4 من مطلقيها.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن عملية الاعتقال جرت بأوامر ومتابعة من قيادات أمنية رفيعة في البلاد.

وتعرضت القاعدة لهجوم صاروخي، أمس الأحد، فيما قالت مصادر، إن صاروخا سقط في محيط القاعدة الجوية، مشيرة إلى أن القوات الأمنية أغلقت «منطقة البغدادي» في الأنبار بشكل كامل، بحثا عن مطلقي الصاروخ، بعد أن عثرت على منصة الإطلاق.

مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح بـ«محافظة ديالي»

وفي سياق آخر، قال مصدر أمني عراق، أمس الأحد، إن 3 أشخاص قتلوا، وأصيب 4 آخرين، بهجوم مسلح على نقطة مرابطة في «محافظة ديالى» الواقعة في شرقي العاصمة العراقية «بغداد».

وأوضح المصدر الأمني، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، أن هجوما نفذه مسلحون بالقنص على نقطة مرابطة لـ«الحشد العشائري» ومنازل مدنيين في أطراف العظيم.

وأضاف المصدر الأمني، أن الهجوم أسفر عن مقتل رجل وزوجته مع ابنهما، فضلا عن إصابة 4 اشخاص بجروح.

وفي سوريا، دقت منظمة الأمم المتحدة، أمس الأحد، في بيان، ناقوس الخطر من تأزم الوضع الغذائي لمناطق الشمال السوري، مشددة على أن الوضع هناك لا ينذر بالخير، داعية مجلس الأمن الدولي لتجديد التفويض بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وقالت المنظمة، إن ملايين الأشخاص لا يزالون عالقين في المنطقة المذكورة، مشددة على أن هؤلاء بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة؛ إذ تحتاج الأمم المتحدة إلى الوصول عبر الحدود والخطوط الفاصلة لتقديم المساعدات.

وناشدت الأمم المتحدة إلى تجديد تفويض مجلس الأمن الدولي للقيام بالعمليات الإنسانية إلى شمالي غرب سوريا، محذرة من أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى إيقاف تسليم المنظمة للغذاء ولقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والإمدادات الطبية الضرورية والمأوى والحماية والمياه النظيفة والصرف الصحي وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى 3.4 ملايين شخص، بما في ذلك مليون طفل.