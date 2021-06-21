قتلها شقيقها خنقا.. النيابة تصرح بدفن جثة طفلة الإسماعيلة

صرح المستشار ياسر زيتون المحامي العام الأول لنيابات الاسماعيلية الكلية، بدفن جثمان طفلة قتلها شقيقها وتسليم الجثة لذويها بعد الانتهاء من فحص الطبيب الشرعي، فيما تباشر النيابة تحقيقاتها في الواقعة.

وبدأت نيابة مركز الإسماعيلية برئاسة أمير رفعت ومحمد الطحاوي، التحقيق في واقعة مقتل طفلة 11 سنة على يد شقيقها الأكبر 14 سنة بمنطقة كيلو 11 التابعة لمركز الإسماعيلية.

واستمع فريق النيابة لأقوال الطفل المتهم بقتل شقيقته في سراي النيابة، وواجهته بتحريات البحث الجنائي حول الواقعة، كما واجهت النيابة الطفل بأداة الجريمة «إيشارب»، استخدمه الجاني في خنق شقيقته بعد محاولتها الصراخ والاستنجاد بوالدتها لتحرشه بها.

وانتقل فريق من النيابة العامة مع الطفل إلى منزله بمنطقة كيلو 11 لمعاينة مكان الجريمة، وتم تمثيل الجريمة داخل نفس الغرفة.

وكانت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، ألقت القبض على الطفل «عبدالرحمن. م. ع» 14 سنة، مقيم بمنطقة كيلو 11، بتهمة قتل شقيقته خنقا وبمواجهته بتحريات المباحث انهار واعترف بجريمته.

وتلقى اللواء ياسر نشات مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العقيد محمود العزازي مأمور مركز الإسماعيلية، يفيد بمصرع الطفلة «حسناء. م. ع» 11 سنة، وكلف اللواء رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف لغز القضية.

وانتقل على الفور المقدم محمد هشام، رئيس وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونوه سيد نصر الله وكامل قمحاوي وعمر الطحاوي وملهم البلتاجي ومنان صلاح وعبدالله صبحي، إلى مكان الواقعة لفحص الجثة لحين وصول الطبيب الشرعي، وبحسب المعاينة الأولية تبين وجود سحجات حول الرقبة مع وجود بعض العلامات التي تشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.