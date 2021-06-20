في أول ظهور.. أصحاب تمثال «الرعب» في الإسماعيلية يروون تفاصيل جديدة

قدمت جريدة «الوطن»، بثا مباشرا مع أصحاب تمثال «الرعب» في الإسماعيلية، يروون تفاصيل جديدة، وذلك في أول ظهور لهم.

وقال «عصام سمير»، صاحب محل هدايا، إن التمثال المرعب كان فكرة دعائية لمحل جديد، يعمل على إنشائه في الفترة الحالية، وأضاف أنه لم يكن يتوقع كل هذه الضجة التي أثيرت حول التمثال، مشيراً إلى أن الأهالي لم يشتكوا من التمثال، وكانوا يقبلون على مشاهدته أثناء عملية بنائه.

وتابع «سمير» أن التمثال كان موجوداً خارج المحل، لمدة أقل من ساعة فقط، وتم إزالته فور انتشار صور له على السوشيال ميديا، مشيراً إلى أنه لم يتم استكمال شكله بعد، وأكد أن التمثال سيتم وضعه داخل المحل كجزء من الديكور، وليس خارج المحل، كما يردد البعض على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أمر المستشار ياسر زيتون، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، قبل قليل، بإخلاء سبيل الشاب المتهم في واقعة تمثال الإسماعيلية المرعب، والذي انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

واستمع فريق من النيابة العامة، برئاسة شريف معتز، رئيس نيابات ثاني وثالث الإسماعيلية، ضم أحمد شاهين، مدير النيابة، وأحمد كمال، وكيل النائب العام، لأقوال المتهم اليوم السبت، قبل أن تأمر النيابة بإخلاء سبيله.

وحرر قسم شرطة ثالث الإسماعيلية محضر إشغال طريق بحق صاحب محل هدايا، لقيامه بوضع تمثال في المكان المخصص لسير المواطنين، قرب ميدان إبراهيم سلامة، بحي ثالث الإسماعيلية، وأمرت النيابة باستدعاء صاحب المحل، للاستماع إليه في الواقعة الخاصة بالتمثال، الذي تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور له تظهره وكأنه شبح.

وأصدرت وزارة الداخلية، بياناً مساء اليوم السبت، نفى ما تم تداوله على عدد من صفحات السوشيال ميديا، تحت عنوان شبح مرعب فى شوارع الإسماعيلية يثير ذعر المواطنين.

ونقل البيان عن مصدر أمني أن حقيقة الأمر تتمثل في قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، باستئجار محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، لممارسة نشاط بيع الهدايا والتحف، وقيامه بتصميم مجسم خشبي مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش، وذلك لاستكماله لوضعه داخل المحل المُشار إليه كدعاية.