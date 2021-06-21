نشر 78 بحثاً لأساتذة جامعة الإسكندرية بمنصة «سكوبس» العالمية

أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن نشر 78 بحثاً لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ضمن منصة «سكوبس - Scopus» العالمية، حيث تقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بالتهنئة إلى الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنياً لهم مزيد من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية، التى ترفع اسم الجامعة في كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.

نتائج أسبوع النشر الدولي للجامعات

وجاءت نتائج أسبوع النشر الدولي جيدة بالنسبة لجامعة الإسكندرية، بواقع 78 بحثاً، بنسبة تبلغ حوالي 34.8% من إجمالي الأبحاث المنشورة في مجال العلوم الأساسية، تفاصيلها كالتالي: علوم المواد 8.9%، الكيمياء 7.4%، الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية 6.7%، علوم البيئة 5.9%، والفيزياء والفلك 5.9%.

وفي مجال العلوم الأساسية العلوم الطبية كانت نسبة الأبحاث المنشورة لأساتذة جامعة الإسكندرية 17.8%، ثم الهندسة 13.3%، وفي مجال الزراعة والعلوم البيولوجية 5.2%، والصيدلانيات وعلوم السموم 4.4%، والعلوم الاجتماعية 4.4%.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية أنه بتحليل الأبحاث المنشورة، وجد أن هناك تعاون دولي واضح في إجراء هذه الأبحاث، وجاءت أعلى دولة اشتركت مع مصر في النشر ممثلة في المملكة العربية السعودية، بواقع 21 بحثاً، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ12 بحثاً، ثم المملكة المتحدة بواقع 10 أبحاث، واليابان 7 أبحاث، وكندا 6 أبحاث، والصين 6 أبحاث، والهند 6 أبحاث، وألمانيا 5 أبحاث، إيطاليا 5 أبحاث، وغيرها من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة مع جامعة القاهرة، ثم جامعة طنطا، وجامعة الزقازيق، فجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية، ثم جامعة الأزهر، وجامعة طيبة بالسعودية، وجامعة فاروس، وجامعة الملك سعود بالسعودية، وجامعة عين شمس، بالإضافة إلى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجية وغيرها من الجامعات.