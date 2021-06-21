طقس حار يجتاح الإسكندرية.. والأهالي يهربون إلى البحر

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الاثنين، موجه حارة نهارًا وليلاً، بالتزامن مع بداية فصل الصيف، واشتدت الحرارة في الساعات الأولى من النهار، مع توقعات باستمرار موجة الحر خلال الأيام المقبلة في شهر يونيو الجاري.

طقس الإسكندرية في بداية فصل الصيف

ولجأ أهالى الإسكندرية، إلى البحر هربا من الموجه الحارة، حيث الاستحمام في الشواطئ والاستمتاع بالبحر والمياه تحت أشعة الشمس بعيدًا عن الحر، كعادتهم في استقبال فصل الصيف خاصة مع فتح الشواطئ مرة أخري أمام الزوار من أجل الاستمتاع بالبحر والشواطئ.

وشهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالاً من قبل الزوار للهروب من الحر خاصة أهالى المدينة الساحلية بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية حيث زيادة الاعداد خلال أيام الأسبوع.

شواطئ الإسكندرية ليلاً متنزه

ويقبل أهالى الإسكندرية على الشواطئ ليلاً للاستمتاع بنسيم البحر ليلاً بعيدًا عن أشعة الشمس الحارقة والحر، حيث يجلسون أمام البحر في الرمال ويتسمتعون بالبحر ونسيمه دون حر أو شمس.

شواطئ الإسكندرية تفتح أبوابها أمام الزوار

وتشهد شواطئ الإسكندرية، إقبالاً منذ إعادة فتحها وفقاً للاجراءات الاحترازية المتبعة من قبل مجلس الوزارء مع إتباع تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حيال منع المخالفات أو استغلال الرواد ودفع الإكراميات أو فرض رسوم إضافة على الزوار ليلاً أو نهاراً مع تطبيق كافة التعليمات والضوابط التي وضعتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في المحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، من أجل عدم اغلاق الشاطئ.