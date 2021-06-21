تعرف علي موعد امتحان الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2021

تجري مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات المصرية امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2021 لمن لم يتمكنوا من اجتياز امتحان الدور الأول، وستكون امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي بعد انتهاء مواعيد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وطبقًا للجدول الذي تعلنه كل مديرية.

عقد امتحان الدور الثاني بنفس مواصفات الدور الأول

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدور الثاني ستعقد بالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع بنفس مواصفات امتحان الدور الأول وتكون الأسئلة في المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني فقط، مشيرة إلي أن الطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الدور الأول بعذر يقبله مدير المديرية، يحق لهم أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

تحديد موقف العالقون في الخارج

ونوهت الوزارة إلى أنه بالنسبة للطلاب المصريين العالقين بالخارج، سوف تعقد لهم امتحانات تكميلية في مقررات الفصل الدراسي الأول، على أن يؤدوا الامتحانات مع طلاب الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وبالنسبة للطلاب المصريين العالقين بالخارج أو الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، تعقد لهم الامتحانات طبقًا لجدول كل مديرية بواقع 15 سؤالا «اختيار من متعدد»، وفي زمن قدره 60 دقيقة.

وانتهت العديد من المحافظات من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الدور الأول، وهي :« القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الشرقية، جنوب سيناء، السويس، بني سويف، الدقهلية، دمياط، مطروح» وجاري إعلان خلال الساعات القادمة نتائج محافظات: المنوفية، الغربية، سوهاج، أسيوط، الأقصر، الودي الجديد، شمال سيناء»