تعليم بنى سويف تعلن تفاصيل امتحان الدور الثاني للشهادة الاعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف انة بناء على الكتاب الدوري رقم 13 الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، الصف الثالث الإعدادي، للعام الدراسي 2020/2021.

وقالت سهام يوسف عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في تصريح اليوم، انطلاقا من الحرص على مصلحة الطلاب ستكون امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي بعد انتهاء مواعيد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم باتخاذ مايلزم لحفظ حقوق ومصلحة أبنائنا طلاب الشهادة الاعدادية الذين حالت الظروف دون دخولهم امتحان الدور الأول فإن وزارة التربية والتعليم قررت بأن تكون الامتحانات بعد الثانوية العامة، وذلك لصالح أبنائنا الطلاب والعملية التعليمية بأكملها، حيث أن امتحانات الدور الثاني ستعقد بالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع بنفس مواصفات امتحان الدور الأول وتكون الأسئلة في المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني فقط.

وأكدت على أن الطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الدور الأول بعذر يقبله مدير المديرية، يحق لهم أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة كامله الفعلية، أما بالنسبة للطلاب المصريين العالقون بالخارج، سوف تعقد لهم امتحانات تكميلية في مقررات الفصل الدراسي الأول، على أن يؤدوا الامتحانات مع طلاب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للطلاب المصريين العالقين بالخارج أو الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، تعقد لهم الامتحانات منهج كامل طبقًا لجدول المديرية بواقع 15 سؤال نوعية الاختيار من متعدد وفي زمن قدره 60 دقيقة.