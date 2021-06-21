تحرير 35 محضرا ضد مخابز بلدية وضبط 3 مصانع دون ترخيص بالبحيرة

حملات تموينية مكثفة، للمرور على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية، في البحيرة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ونفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المهندس مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدي الصيرفي، حملات مكبرة بنطاق مراكز «كوم حمادة- بدر- إدكو- أبو المطامير- كفر الدوار»، أسفرت عن تحرير 35 محضرا ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود سجل زيارات، وكذا ضبط 850 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية.

ضبط مصنعين بدون سجل صناعي

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنعين بدون وجود سجل صناعي، واستخدام مواد خام مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 50 شيكارة فول صويا، 12 تنك حمض نتريك سعة 1000 لتر، 80 جركن سعة 20 لتر، 100 جركن فارغ معد للتعبأة.

ضبط مصنع مبيدات زراعية غير مرخص

وخلال الحملة المكبرة تم ضبط 20 جركن زيت طعام، لا يوجد عليها أي علامات أو بيانات، وكذا تحرير 4 محاضر لمحلات أنشطة مختلفة الأنشطة غير معلنة عن أسعار السلع.

كما تم ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتعبئة مبيدات زراعية ومغذيات، وتم ضبط 1000 عبوة مغذيات 8 لتر، عبوات مبيد حشري، 230 كبسولة منتج نهائي، 10000 كبسولة فارغة، كما تم تحرير محضرين ذبح لحوم خارج السلخانة.