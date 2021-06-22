تزامنا مع التيسيرات التى تقدمها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين داخل المدن الجديدة، أعلن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة «مدينة غرب أسيوط»، عن طرح 9 محال تجارية، أسفل عمارات مشروع «سكن مصر» داخل المدينة.

وتتراوح مساحات المحال التجارية، التى تم طرحها داخل مدينة ناصر الجديدة «مدينة غرب أسيوط» ما بين 13 مترا مربعا إلى 22 مترا مربعا.

وحدد جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة «مدينة غرب أسيوط»، عددا من الشروط، للحصول على محل تجاري، ضمن المحال التجارية المطروحة داخل المدينة.

وترصد السطور التالية، شروط الحصول على محل تجاري بمشروع «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة.

شروط الحصول على محل تجاري بمشروع «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة

- شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة، نظير سداد مبلغ 299 جنيها، لا غير، لكل محل.

- تعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 4 - 8- 2021، الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز.

- يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 جنيه، لكل محل، فى موعد غايته جلسة المزاد.

- يتم استكمل سداد نسبة 10 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5%، لصالح مجلس الأمناء، من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد.

- يتم سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية، وقبل الاستلام.

والباقى وقدره 90% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

1- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد.

2- يجوز سداد باقى القيمة البيعية وقدره 90 %، على أقساط ربع سنوية، متساوية لمدة ثلاث سنوات، من تاريخ رسو المزاد، مضافا إليها، عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصرى، وقت السداد بالإضافة إلى 0.5 %، مصاريف تحصيل + 2 % طبقا لمنشور وزارة المالية.

على أن يبدأ القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة، باسم الجهاز بقيمة الأقساط والفوائد قبل الاستلام.

- يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية.

- يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 «قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة».