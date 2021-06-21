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محمود مسلم

تناول حبة حفظ الغلال.. انتحار طالب ثانوي أزهري بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
01:29 م | الإثنين 21 يونيو 2021
جثة

جثة

تخلص طالب أزهري بقرية الدلجمون، بمركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، من حياته بتناول حبة حفظ الغلال في ظروف غامضة.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغا بوفاة طالب بقرية الدلجمون التابعة لدائرة المركز، بعد تناوله حبة حفظ الغلال، وتبين من التحريات أن الطالب يدعي «محمد.ص.ع»،  بالصف الثالث الثانوي الأزهري، وإنه تناول حبة حفظ الغلال، وذلك في ظروف غامضة، و أن الطالب كان يؤدي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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