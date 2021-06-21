رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت محافظة الأقصر، نتيجة الشهادة الاعدادية 2021، حيث اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، النتيجة بنسبة نجاح 80%.

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39 طالبًا ضمن الأوائل في الشهادة الإعدادية بالأقصر

كما حصل 39 طالبًا وطالبة على المراكز العشر الأوائل بينهم 3 طلاب حصلوا على الدرجات النهائية.

كان 22 ألف طالب من محافظة الاقصر، قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2012، وضمت اللجنة الواحدة 14 طالبًا فقط في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المحافظة، ومديرية التربية والتعليم.

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80%

كان محافظ الأقصر، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 (الدور الأول)، لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بنسبة نجاح 80.2%.

كما اعتمد نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني عام 2020 /2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهني بنسبة نجاح 74.3%، والنتيجة العامة للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية، والتي تعادل الإعدادية المهنية طبقاً للقرار الوزاري 291 لسنة 2017 مادة 14 بند 3 بنسبة نجاح 100%.

كما أعتمد محافظ الأقصر، نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع (الدور الأول) بنسبة نجاح 92.8 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الأقصر

وتوجه محافظ الأقصر بالتهنئة لجميع الطلاب متمنياً لهم التفوق الدائم واستمرار النجاح.

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