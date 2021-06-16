اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس، كما خصصت وزارة التربية والتعليم موقعًا خاصا لمعرفة النتيجة برقم الجلوس الخاص بالطالب من خلال الدخول على هذا الرابط.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

وهنأ المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الطلاب الناجحين والمتفوقين، بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس، وكذلك أولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المختلفة.

وأكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن أعمال التصحيح وتقدير درجات امتحانات الدور الأول لنهاية العام الجارى في نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس، تمت بدقة وبعناية كبيرة لكي لا يكون هناك أي أخطاء تؤثر على الطلاب، ومراعاة للظروف التي طرأت على العام الدراسي من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب من أبناء المحافظة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس، عبر الدخول إلى هنــــــــــــــا وهو موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس.. 18 ألف طالب أدوا الامتحان

وكان 18 ألف طالب الامتحان فى 145 لجنة أدوا الامتحانات في الاقصر وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتعقيم جميع اللجان حرصاً على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس.. تقليل الكثافة

وتم تقليل أعداد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالبا تطبيقا للتباعد بين الطلاب، والتزام الطلاب والملاحظين بتطبيق الإجراءات الإحترازية، حيث تم التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع الإدارات، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل أوراق الأسئلة للطلاب.

وأعلنت المحافظة، نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من المحافظ.