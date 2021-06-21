بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2021

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، نتيجة امتحان الدور الأول للعام الدراسى 2020 /2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى الإعدادية العامة بنسبة نجاح 80.2% .

أسماء الأوائل في الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر2021

وتنشر «الوطن» أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية بالأقصر ومدارسهم، حيث بلغ عدد الأوائل 39 طالبًَا وطالب.

بيشوي ممدوح جورج السلام للتعليم الأساسي عربي

تسنيم محمد عبد الودود محمد صلاح الدين الإعدادية بنات

جرجس مفدي وردي خليل على العديسى الإعدادية

كيرلس جرجس وديع حليم السلام للتعليم الأساسي عربي

علي أحمد البدوي أبوزيد علي السلام للتعليم الأساسي عربي

بسمة أحمد فوزي عبد المنعم اسنا الإعدادية بنات

شهد مؤمن أبو المجد السلام الخاصة لغات إعدادي

فاطمة جمعة سيد أحمد توفيق مصطفى كامل تعليم أساسي اعدادى

عمر مصطفى يوسف أحمد الأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ

مصطفى محروس سعد جاد الشهيد محمد عبد الماجد الإعدادية بنين

روان صلاح نافع خضري أبوبكر الصديق الرسمية للغات إنجليزي

رحمة منتصر عبد الستار الاقصر الإعدادية بنات الجديدة

روان أبو المعارف محمود عمر ارمنت الإعدادية بنات

كيرلس وسيم وليم يعقوب السلام الخاصة لغات إعدادي

منه الله جمال عبد الناصر سعد أحمد الشيخ رزق الإعدادية المشتركة

شيرين عصام أحمد أحمد الحبيل الإعدادية

إسراء خالد أحمد الضوي صلاح الدين الإعدادية بنات

جودي سلام محمد خيري أحمد سعد أبوبكر الصديق الرسمية للغات انجليزى

زهوه علاء عبد اللـه محمود السلام الخاصة لغات إعدادي

جولي إبراهيم روحي ابراهيم الاقصر الإعداديـــــه بنات

مارولا اسحق ونس سعيد الاقصر الإعداديـــــة بنات

ملك ممدوح محمد جوده الطود الإعدادية

منى عبده سيد أحمد محمد العضايمة الإعدادية تعليم أساسي

سارة اسطفانوس وليم اسطفانوس أبوبكر الصديق الرسمية للغات انجليزى

إيمان اشرف محمد ربيع العديسـات الإعدادية

عمر خالد عبد الغني كمال الأقباط الإعدادية بنين

ماثيو ميكل رزق الله فخري الشهيد محمد عبد الماجد الإعدادية بنين

مارتن جوزيف عدلي العبد السلام للتعليم الأساسي عربي

زينب عبد الناصر محمد عبد الله الحليلة الإعدادية

أمنية علاء صبري إسماعيل صلاح الدين الإعدادية بنات

حبيبة محمد عبد العزيز خضري حاجر العديسات الإعداديه

محمود أسامة أنور محمد جابر ناصر الإعدادية للبنين

شيماء عبد الهادي أحمد عبد الجليل كيمان المطاعة الإعدادية المشتركة

مريم وليم مكرم بولس الاقصر الإعداديـــــه بنات

ندا عبد الحميد محمود أحمد ارمنت الإعدادية بنات

ملك ممدوح محمد عبد العال الاقصر الإعدادية بنات الجديدة

ملك إيهاب إسماعيل محمد الأقصر الإعداديـــــة بنات

محمد بهاء الدين أنور عبد الراضي اسنا الرسميه للغات

محمد عمرو نبوي عبد الظاهر أبوبكر الصديق الرسمية للغات انجليزى

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الاقصر 2012

ويمكن أيضًا للطلاب وأولياء الامور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2021 من خلال هذا الرابط