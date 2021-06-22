بسمة لـ«الوطن» بعد تكريمها: لسه مقدمتش غير جزء صغير أوي من طموحي الفني

عبَّرت الفنانة بسمة عن سعادتها أثناء تكريمها مؤخرا من قِبل مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قالت بسمة «سعيدة جدا بتكريمي من قبل مهرجان الإسماعيلية رغم إن شايفة إني لسه صغيرة على التكريم دا».

وتابعت الفنانة بسمة قائلة «أنا لسه مقدمتش غير شوية صغيرين أوى من الطموح اللى بحلم فيه في الفن، لسه عندي كتير نفسي أطلعه عندي طاقة كبيرة، نفسي ألاقي أعمال أطلعها فيها وإنها توصل للناس».

وأضافت بسمة «فيه أدوار كتير لسه نفسي أعملها ومخرجين كتير نفسي أشتغل معاهم وموضوعات كتير نفسي أناقشها».

وأكدت الفنانة بسمة أنها كانت محظوظة في أنها منذ بدايتها عملت مع كبار المخرجين واستفادت منهم بشكل كبير كما أكدت أنها تحب العمل مع الشباب فقالت «حتى لو مخرج صغير مبيبقاش عندي أي مشكلة أشتغل معاه لأن بتعلم منه وبيكون عنده طاقة».

يذكر أن الفنانة بسمة شاركت مؤخرا في مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة بفيلم قصير بعنوان «بره الصندوق».

كما تم تكريمها خلال الندوة الخاصة بها في مهرجان الإسماعيلية عقب عرض فيلمها «بره الصندوق».

وخلال الندوة كانت قد كشفت بسمة عن كثير من الأمور منها بداياتها في الفن والأدوار التي قدمتها وأيضا تحدثت عن المخرجين التي عملت معهم وكانت محظوظة بهم.

كما تحدثت بسمة، خلال الندوة، عن أن ابنتها كانت السبب وراء غيابها مؤخرا وعدم تواجدها بشكل مستمر لأنها تحاول أن تفعل توازن بين عملها وبين مسؤولية تربية ابنتها التي هي بحاجة إليها.

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي شاركت بها بسمة كان فيلم «رأس السنة» والذي شاركت فيه بجانب إياد نصار وعلي قاسم وإنجي المقدم وعدد آخر من الفنانين.