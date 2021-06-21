انطلاق الامتحانات التجريبية للثانوية العامة بجنوب سيناء

انطلقت الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي بجنوب سيناء اليوم الاثنين، وأدى طلاب القسم العلمي بالمدارس الثانوية الامتحانات في مادتي الاستاتيكا والهندسة عن طريق التابلت والبابل شيت، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن هذه الامتحانات تعد بروفة نهائية قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها في يوليو القادم، موضحًا أن اثنين من الملاحظين تواجدا داخل كل لجنة من لجان الامتحانات التجريبية، لافتا إلى تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب اللجان، والتشديد على ارتداء الطلاب الكمامات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح له اليوم، أن نسبة حضور الطلاب لامتحانات المحاكاة اليوم بلغت ٩٨٪ ، وبلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة الاليكترونية ١٠٠٪، وهذا يدل على وعي الطلاب وأولياء الأمور بأهمية هذه الامتحانات التجريبية التي تجعل الطالب جاهز لأداء الامتحانات النهائية.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم لجان الامتحانات التجريبية داخل مدرسة الزهور الثانوية للبنات يرافقه أحمد غيث مدير إدارة الطور التعليمية لمتابعة سير الامتحانات من الطلاب والطالبات، وأشاد بمستوي المدرسة والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها إدارة المدرسة للحفاظ علي الطلاب والمعلمين.

وقال إن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات القسم العلمي ٢٨٤ طالب وطالبة، بينما يؤدي إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات القسم الأدبي بلغ نحو ٢٧٢ طالب وطالبة وسيؤدون غدا اولي امتحانات القسم الأدبي وسيجري الامتحان اليكتروني وورقي.

وأكد أن الاسبوع القادم سوف تقوم لجنة من التربية والتعليم بتجهيز استراحات الثانوية العامة تمهيدا لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبون و الملاحظين الاسبوع المقبل.