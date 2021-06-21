حالة الطقس ودرجات الحراة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، على مدن ومحافظات مصر؛ إذ يسود طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب «سيناء، والبلاد»، أثناء النهار.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنَّه يسود ليلًا طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب «سيناء، والصعيد».

وقال خبراء الأرصاد، إنَّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح خبراء الأرصاد، أنّها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 34 21

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 34 21

طنطا 33 21

شبين الكوم 34 21

دمنهور 33 21

بلطيم 29 20

مطروح 26 20

السلوم 29 19

سيوة 35 20

بورسعيد 29 20

دمياط 27 21

الزقازيق 34 21

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 34 19

السويس 34 21

العريش 32 19

رفح 29 19

رأس سدر 36 20

نخل 34 19

نويبع 35 25

طابا 33 20

كاترين 30 17

الطور 33 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 36 25

مرسى علم 34 26

الفيوم 37 21

بني سويف 37 21

المنيا 38 21

أسيوط 38 21

سوهاج 38 22

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 41 24

إدفو 41 24

أبو سمبل 40 24

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 35 26

أبو رماد 34 25

حلايب 32 25

رأس حدربة 32 25.