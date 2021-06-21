اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ على سير امتحانات الثانوية العامة التجريبية، خلال أداء طلاب القسم العلمي الامتحان التجريبي الثالث في مادة الأحياء لطلاب القسم العلمي علوم، ومادة الإستاتيكا للقسم علمي «رياضيات».

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ ونائبه في عدد من اللجان، منها لجنة مدرسة الشهيد عزت الشافعي للبنات، رافقهما خلالها الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام.

وناقش المحافظ، الطالبات في مستوى الامتحان، وما إذا كان هناك شكاوى، مؤكدات أنه في مستوى الطالب المتوسط.

امتحانات الثانوية العامة التجريبية.. لجان كفر الشيخ هادئة

ووجه محافظ كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات عدوى كورونا، وضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات.

من جانبها، قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الطلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة التجريبية المناظرة لامتحان آخر العام، مؤكدة أن الطلاب تسلموا أرقام الجلوس، ويؤدون الامتحان التجريبي في نفس اللجان التي يؤدون فيها امتحان الثانوية العامة، وتم تفعيل التابلت، وسيؤدي طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم، غدًا، وسيؤدي طلاب المنازل والدمج والخدمات الامتحانات الورقية بعد غد الأربعاء.