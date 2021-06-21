تفاصيل أول يوم من الامتحان التجريبي الثالث للثانوية العامة: أسئلة سهلة

أدى، اليوم، طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، الامتحان التجريبي الثالث في مادة الأحياء ومادة الرياضيات فرع الإستاتيكا، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، حيث حرصت المدارس الحكومية التي عُقد فيها الامتحان على قياس درجة حرارة الطلاب وتعقيمهم جيداً من خلال بوابة التعقيم الإلكترونية، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان التجريبي الثالث يعتبر البروفة النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2021.

«التعليم»: لا شكاوي في أول يوم من الامتحان التجريبي الثالث

وقال الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، إن الامتحانات سارت بصورة منتظمة، وأنه لم تُرصد أي شكاوى من قبل الطلاب على مستوى الامتحانات، مؤكداً أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات حوالي 1399 طالباً وطالبة.

وأضاف «محمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم تُرصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب، الذين أشادوا بدروهم بمستوى أسئلة الامتحان، موضحاً أن الطلاب تدربوا على البابل شيت بشكل جيد قبل الامتحان من خلال مصادر التعلم التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

من جانبه، أكد حسين عبدالحكيم، مدير مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، عدم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب، مؤكداً أنه الطلاب أشادوا بالأسئلة ولم تُرصد شكاوى بشأنها.

الطلاب يشيدون بمستوى الامتحان

واتفقت الآراء حول مستوى الامتحان التجريبي الثالث، حيث كشف عدد من الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، فيقول الطالب عبدالرحمن محمد، أن امتحان الاستاتيكا لم يشمل أي أسئلة معقدة موضحاً أن الامتحان اعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «عبدالرحمن»، أنه لم يجد أي صعوبة في تظليل الإجابة الصحيحة في البابل شيت ونقلها إلى جهاز التابلت، مؤكداً أن الامتحان لم يشمل أي أسئلة تعجزية.

وقال الطالب علي الشريف، أن امتحان الأحياء جاء في مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة متناسبة مع الوقت المحدد للإجابة عليها.

وأشار إلى أن الامتحان لم يتضمن أي أسئلة معقدة، وأن الإجابة على الأسئلة اعتمدت على الفهم وليس الحفظ والتلقين.