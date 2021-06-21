طلاب الثانوية العامة عن امتحان الاستاتيكا: في مستوى الطالب المتوسط

أكد عدد من طلاب الثانوية العامة 2021 شعبة علمي رياضية، أنّ امتحان فرع الاستاتيكا جاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحا أنّ الامتحان لم يشمل أي أسئلة تعقيدية، إلا أنّه اعتمد على الفهم، وتكون من 25 نقطة في غالبية المقرر الدراسي، لافتا إلى أنّ أغلب الأسئلة جاءت بسيطة ومباشرة.

الطالب عبدالله محمد، الذي أدى الامتحان التجريبي الثالث في مدرسة السعيدية الثانوية المشتركة بنين بمحافظة الجيزة، قال إنّ امتحان فرع الاستاتيكا جاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحا أنّ الأسئلة مباشرة ولا تشتمل على أي أسئلة تعجيزية.

وأضاف عبدالله لـ«الوطن»، أنّه اعتمد في مذاكرته للمقرر الدراسي على أكثر من مصدر تعليمي، ما ساعده على فهم طبيعة الأسئلة الاختيارية التي جاء بها الامتحان التجريبي الثالث.

من جانبه، أكد الطالب عبدالرحمن محمد، بالصف الثالث الثانوي، أنّ امتحان الاستاتيكا جاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحا أنّه تمكن من الإجابة على جميع الأسئلة في أقل من الوقت المحدد، وأنّ الامتحان اشتمل على بعض النقاط التي تحتاج إلى تركيز.

وأضاف «عبدالرحمن»، أنّ الامتحان تكون من 25 سؤالا اختياريا، كما أنّه لم يجد أي صعوبة في نقل الإجابات من البابل شيت على التابلت.

يذكر أنّ الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة 2021 عقد ورقيا على البابل شيت وإلكترونيا على جهاز التابلت في مادة الأحياء والاستاتيكا، في جميع المدارس الحكومية، وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، وقياس درجة حرارة الطلاب والمعليمن قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الامتحان التجريبي الثالث يعقد دون درجات ولا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العامة، موضحة أنّه يهدف إلى تدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية.