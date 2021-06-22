شريف دسوقي يوضح سبب نيته اعتزال الفن في 2025: الوسط يخذل النجوم الكبار

كشف الفنان شريف دسوقي عن اعتزاله للفن بعد 4 سنوات، في عام 2025، وذلك بدون رجعة في هذا القرار.

وقال «شريف» لـ «الوطن»، إن «هذا قرار لا يمكن الرجوع فيه، فالمحترمات من جيل الستينيات والسبعينيات اعتزلن التمثيل في تلك الفئة العمرية، منهم شادية وشويكار ونجاة الصغيرة وعفاف راضي، لأن الوسط الفني يخذل النجوم الكبار، لذلك كرموا مشوارهم الفني بالاعتزال».

مشاريع شريف دسوقي المقبلة

وكشف شريف دسوقي عن مستقبله الفني خلال الفترة المقبلة، بعد بتر ساقه، ودخول أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج والتأهيل النفسي، حتى يقوم بتركيب الطرف الصناعي، ويعود لمزاولة نشاطه من جديد.

وقال شريف دسوقي: «عندي فيلم روائي قصير مع طلبة المعهد العالي للسينما، هروح لهم من أجل التصوير خلال الأسبوع المقبل لأن المشاهد معظمها وأنا جالس».

وبشأن مشاريعه الأخرى أوضح دسوقي لـ «الوطن»: «المشاهد التي بها حركة سينتظرون شهر ونصف، مر منها 25 يومًا، وسيتم تركيب الطرف الصناعي ثم أقوم بجلسات العلاج الطبيعي».

شريف دسوقي بعد بتر ساقه: الحمد لله قطعوا حتة صغيرة

كان الفنان شريف دسوقي، قال في أول حوار لـ«الوطن»، إنه عندما كان في مرحلة الإفاقة من «البنج» سمع الأطباء يقولون: «مين هيقول له إن رجله اتقطعت»، فعلمت ما حدث لي، وحركت يدي من تحت الغطاء وقلت: «الحمد لله قطعوا حتة صغيرة».

وتابع: «أول شيء فكرت فيه وقتها أنني أريد الوضوء والصلاة وشكر الله سبحانه وتعالى، لأنني لست طمعاناً في الدنيا، ولا أريد أن أتنافس مع أي شخص على أي شيء».

وأكمل: «أنا مخزِّن بكاء يكفي العالم، ولكن ليس لبتر قدمي، وإنما لاكتشافي أشخاصاً خذلوني في الحياة، فبتر قدمي ليس إصابة لشريف دسوقي، ولكنه استشفاء وتعافٍ من أشخاص كنت مجبراً عليهم، كانوا يلقون عليَّ باستمرار اللوم، فيقولون تارة: «ده كان مريض نفسي من 20 سنة»، وتارة أخرى: «كان بيدرب الشباب ويزعق ويشتم».