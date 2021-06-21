درجات الحرارة غدا وحالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن درجات الحرارة غدًا، وحالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أثناء النهار.

درجات الحرارة غدًا

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، أنَّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال خبراء الأرصاد، إنَّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح خبراء الأرصاد، أنّها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 34 22

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 33 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 33 21

بلطيم 29 20

مطروح 28 21

السلوم 31 20

سيوة 36 21

بورسعيد 29 22

دمياط 28 21

الزقازيق 34 22

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 34 20

السويس 34 21

العريش 30 20

رفح 29 20

رأس سدر 36 23

نخل 34 12

نويبع 35 26

طابا 33 20

كاترين 31 17

الطور 33 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 36 26

الفيوم 36 22

بني سويف 37 21

المنيا 38 21

أسيوط 39 22

سوهاج 40 23

قنا 40 24

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

إدفو 43 25

أبو سمبل 42 24

الوادي الجديد 42 24

شلاتين 35 26

أبو رماد 35 26

حلايب 34 25

رأس حدربة 34 25.