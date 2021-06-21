«صناعة النواب» توصي بتوفير معامل خاصة لهيئة سلامة الغذاء بالموانئ

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من شراء معامل خاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالموانئ المصرية، لفحص الصادرات والواردات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الشركات المصرية للدخول في القائمة البيضاء وإمكانية المنافسة والتصدير.

كما أوصت اللجنة بإعداد دراسة لتحديد المواقع المناسبة بالمحافظات المختلفة لزيادة عدد المنشآت والمقار الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء على مستوى الجمهورية لتتمكن من أداء وظيفتها كاملة، فضلًا عن أهمية الوصول إلى مطابقة جميع المنتجات المصرية لنظم المواصفات والجودة العالمية لتحقيق التنافسية مع المنتجات المثيلة الأجنبية والمنافسة والتصدير.

وأوضحت اللجنة، فى تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للسنة المالية 2021/2022 أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رقابة فاعلة على تداول الغذاء، والتأكد من مطابقته لنظم المواصفات والجودة اللازمين وتحقيق التنافسية للمنتجات المصرية فى الخارج، والحفاظ على صحة المواطنين من خلال الآليات المتاحة لديها من معامل وطرق تفتيش وموارد بشرية مدربة ومؤهلة.

إشادة برلمانية

من ناحية أخرى قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة مستمرة فى عملها حتى الأول من أكتوبر القادم، قائلا: «لدينا 200 طلب إحاطة 90% منهم متعلق بالكباري، وبالتالي نحن بحاجة إلى المرونة فى التعامل بيننا وبين الحكومة بهدف تحقيق المصلحة الوطنية».

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: «نرى بأعيننا ما تقوم به الدولة وتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة السرعة والإنجاز من أجل أن يكون هناك مصر الحديثة، وبالتالي لابد أن يكون هناك تعاون بين الجميع».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الاثنين، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاة على الطريق الزراعي أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعي بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية.

ومن جانبه قالت النائبة سولاف درويش، إنه على جانبى الطريق الزراعي عند قرية سنديون يوجد حوالي 1000 فدان يقوم برعايتها العديد من العمال والفلاحيين الذين تضطرهم ظروف عملهم لعبور الطريق السريع، ما ينتج عنه العديد من الحوادث، لافتة إلى أن النفق الذى يعبر منه الأهالي للذهاب لأعمالهم بدأت عملية تطويره منذ 6 أشهر ولم تنته إلى الآن ما أدى إلى حدوث كوارث.

وبدوره وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتشكيل لجنة للمعاينة وإعداد تقرير مفصل لإيجاد الحل المناسب والحفاظ على حياة المواطن، على أن يشارك فى اللجنة أعضاء من لجنة النقل بالإضافة إلى النائبة سولاف درويش مقدمة طلب الإحاطة.