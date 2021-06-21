عاجل.. الخارجية تعلن إطلاق سراح 90 مصريا كانوا محتجزين في طرابلس

صرًّح السفير محمد ثروت سليم، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، بأنه جرى اليوم، إطلاق سراح 90 مواطنًا مصريًا، كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ الجمعة الماضي، وبأن السفارة المصرية في طرابلس، التي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.

وقدَّم السفير محمد ثروت الشكر لوزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية على هذا الجهد الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا، مركز العدوة، قرية القايات.