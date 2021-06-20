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وزير الخارجية الماليزي يهنئ مصر على وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
04:14 م | الأحد 20 يونيو 2021
سامح شكري ووزير الخارجية الماليزي

سامح شكري ووزير الخارجية الماليزي

قال وزير الخارجية الماليزي، هشام الدين حسين، إنّ مصر وماليزيا متوافقان دائما في أي منصة أو محفل خارجي خاصة في الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ القضية الفلسطينية هي الأهم في منظمة التعاون الإسلامي، مهنئا مصر في هذا الشأن، على جهودها في التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف حسين في مؤتمر صحفي، مع نظيره المصري سامح شكري: «لا يوجد تعارض في الرؤى بين مصر وماليزيا في هذه القضية ولن نتوقف عند هذا الأمر، وأرى أنّ لدينا الكثير من الأصدقاء والحلفاء يشاركوننا ذات الأهداف عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية».

وتابع: «ننظر إلى جائحة كورونا باعتبارها أزمة، ونرى أنّه في كل محنة منحة، وإذا استطعنا أن ننظر خارج الصندوق، سنجد فرصة نبني بها، وسنجد أنّ ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا».

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