وزير الخارجية الإسرائيلية يزور الإمارات الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، توجه وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إلي الإمارات الأسبوع المقبل، في أول زيارة يقوم بها دبلوماسي إسرائيلي بارز للدولة الخليجية.

وتأتي زيارة وزير الخارجية يائير لبيد بعد تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي في اتفاق توسطت فيه إدارة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، وهو الأول من أربع صفقات مماثلة مع دول عربية تقاطع إسرائيل منذ فترة طويلة بسبب صراعها مع الفلسطينيين وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وقالت الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإدارة جو بايدن إنهما تأملان في التوصل إلى اتفاقيات مماثلة مع دول عربية أخرى، بينما أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن لبيد سيزور الإمارات في الفترة من 29 إلى 30 يونيو وسيفتتح سفارة إسرائيلية في أبو ظبي وقنصلية في دبي.

كان لبيد عاملًا حاسمًا وراء حكومة إسرائيلية جديدة أدت اليمين قبل أكثر من أسبوع، والتي أنهت حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عامًا، بينما اعتبر نتنياهو الاتفاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب من بين أكبر إنجازاته.

وتوافد عدد من الإسرائيليين على الإمارات منذ التوصل إلى الاتفاق للاستمتاع بمدينة دبي، حيث تعد الإمارات مركزًا رئيسيًا للسفر، وقد سهلت الاتفاقية على الإسرائيليين السفر إلى أماكن أبعد.