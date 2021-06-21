«عبير صبري» تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا «صور»

أعلنت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونشرت «صبرى» صورا لها أثناء تلقيها اللقاح وعلقت قائلة «الجرعة الثانية من الفاكسين، ربنا يبعد عننا كلنا الشر، قدموا واتطعموا كلكم ربنا يحفظ الناس كلها، شكرا مصر العظيمة».

إصابة شقيقة وزوج عبير صبري بفيروس كورونا

وكانت أعلنت الفنانة عبير صبري في نوفمبر الماضي، إصابة شقيقتها وزوجها وابنتهما بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وكتبت عبير، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: «تجربة صعبة أوي تمر بها أختي وزوجها في المستشفى، وابنتها، مع كورونا، أرجو من الجميع الدعاء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء».

عبير صبري صعيدية في مسلسل موسي

وشاركت عبير صبري في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «موسي» حيث جسدت دور صعيدية، ومسلسل «موسى»، من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، ويضم عددا من النجوم، أبرزهم عبير صبري، وسمية الخشاب، وصبري فواز، ورياض الخولي، وسيد رجب، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وهبة مجدي.