أسماء الطلاب الـ10 الأوائل في الشهادة الاعدادية بسوهاج

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، بنسبة نجاح 78.29%، وقدم المحافظ التهاني للطلاب الأوائل على مستوى المحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة، موجهاً باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.

أكثر من 1000 طالب حصلوا علي الدرجات النهائية

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، إن حوالي 1000 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية.

أسماء الطلاب العشرة الأوائل:

- زياد عبد الله محمود إسماعيل، مدرسة جيل المستقبل الخاصة باخميم.

- أحمد محمد رضوان محمد، مدرسة أجيال المستقبل الخاصة بالبواريك.

- محمد أبو الخير خلف الله النادي، مدرسة أجيال المستقبل بالبواريك.

- عمر نادر أبو المجد السهولي، مدرسة نور المعارف الخاصة بجرجا.

- عمر محمد عبد الرحيم أحمد، مدرسة النهضة الخلوتية بجرجا.

- سما العتيق فؤاد عبد الحميد، مدرسة البنات الإعدادية الجديدة بطهطا.

- سما عمر ـحمد محمد، مدارس ضيف الله الخاصة بسوهاج.

- منة الله أحمد رأفت، مدرسة الزهراء الخاصة بجرجا.

- أدهم جابر السيد خلف الله، مدرسة صلاح سالم الإعدادية بسوهاج.

- ريتا جرجا جودة بشارة، مدرسة الزوك الشرقية الإعدادية المشتركة بالمنشاه.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 78 ألف 894 طالباً وطالبة، حضر منهم 78 ألف 229 طالباً وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر، 61 ألف 141 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 78.29%.