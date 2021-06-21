خبراء هنود عن سلالة كورونا «دلتا بلس»: تقاوم «كوكتيلات أجسام مضادة»

ذكر تقرير لموقع «إنديا توداي» الهندي، أن سلالة كورنا «دلتا بلس» «delta plus» التي ظهرت مؤخرا، تستطيع التهرب من الأجسام المضادة التي يصنعها الإنسان مثل «Casirivimab و Imdevimab»، وهي التي تشكل كوكتيلات الأجسام المضادة قيد الاستخدام الطارئ حاليا لعلاج كوفيد في الهند، وذلك في هذا البلد الذي يواجه بالأساس موجة شرسة من فيروس كورونا.

سلالة كورونا دلتا بلس ظهرت أواخر مارس في أوروبا

ووفق الموقع، يعتقد أن سلالة كورونا دلتا بلس ظهرت في أواخر مارس في أوروبا، واعتبارا من 17 يونيو كان هناك 63 حالة من تلك السلالة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ستة من الهند.

وفي هذا السياق، قال دكتور في بول، رئيس فرقة العمل الوطنية لفيروس كوفيد -19 عن سلالة كورونا دلتا بلس: «نحن نراقب وجوده ونموه، ما زلنا لا نعرف ما إذا كان لديه زيادة في الفوعة أو قابلية الانتقال، إلى أن نصل لذلك، فإنه لا يزال غير مثير للقلق».

سلالة كورونا دلتا بلس ذات طابع مختلف عن باقي سلالات الفيروس

وأفاد الموقع بأن هذا لا يعني أن الدولة لم تكن تراقب سلالة كورونا دلتا، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي، لكنه الآن ينتشر بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا، ووفقًا لدراسة حديثة أجريت كان سبب الموجة الثانية القاتلة في البلاد في عام 2021.

ويضيف الدكتور بول: «عندما تحدث أخطاء في تحور الفيروس، يكتسب الفيروس طابعا جديدا، ليست كل هذه الأخطاء كبيرة، بعضها قد يكون كذلك، لذلك نحن بحاجة إلى مواصلة تتبع ودراسة طفرات كوفيد».

لا توجد دراسة تحدد مدى فعالية اللقاحات في مواجهة سلالة «دلتا بلس»

ووفق الموقع لا يوجد حتى الآن دراسة عن سلالة كورونا دلتا بلس «delta plus» وتأثيره على برنامج التطعيم في الدولة، والدراسات حول مدى فعالية اللقاحات في الهند في الحماية من متغير دلتا لها استنتاجات مختلفة.

وأشارت دراسة إلى أن اللقاحات قد لا تحمي الأشخاص حتى بعد الجرعة الثانية من سلالة كورونا دلتا بلس، في حين قالت رسالة بحثية إن اللقاحات كانت فعالة بنسبة 79%، بعد كلتا الجرعتين، وفي الوقت الحالي فإن سلالة دلتا هي الأكثر انتشارا في الهند، ولا يعرف بعد مدى قدرة سلالة كورونا بلس مقارنة بالسلالة السابقة، ولهذا يتم اتخاذ ما يلزم لمنع انتشاره أكثر.