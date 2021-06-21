توقعات حالة الطقس لـ 72 ساعة.. العظمى بالقاهرة تصل 36

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 72 ساعة مقبلة، من يوم الثلاثاء 22 يونيو حتى الخميس 24 يونيو، بأن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 22 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى22 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى22 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.