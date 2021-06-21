التدخل السريع ينقذ 5 مواطنين بلا مأوى بالقاهرة والجيزة ودمياط «صور»

بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تلقى فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي عددًا من البلاغات حيث تعامل مع 5 حالات لمواطنين بلا مأوى.

وتعامل الفريق المركزي مع 3 حالات أولها في حي شبرا، حيث تلقى الفريق بلاغًا بوجود مسن بإحدى حدائق منطقة الخلفاوي، وتبين أن الحالة لشخص يدعى أحمد.س.ع، يبلغ من العمر 40 عاما، ويحتاج لتدخل طبي عاجل لإصابته بغرغرينا في ساقه اليمنى، حيث جرى التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ونقله بسيارة الإسعاف إلى المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء لإجراء التدخلات الطبية اللازمة له، وبعد استقرار حالته جرى نقله وإيداعه دار «معانا لإنقاذ إنسان» في الجيزة.

أما الحالة الثانية التي تلقاها الفريق كانت بمنطقة المرج، حيث جرى التعامل مع حالة مسن يدعى سعد.ا، يبلغ من العمر 68 عاما، يعيش في الشارع منذ أشهر، وجرى إقناعه بالإيداع بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بالجيزة.

أما الحالة الثالثة، فكانت في منطقة شبرا الخيمة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عاما تركها أبناؤها بمنزلها دون عائل، حيث تلقى الفريق استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأنها، وجرى نقلها إلى مستشفى شبرا العام للاطمئنان عليها، فجرى حجزها بالمستشفى للاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن تحسنت حالتها جرى نقلها إلى دار «رفقاء النبي» بالجيزة.

وفي إطار متصل، تعامل فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة دمياط مع حالة شاب يقيم في الشارع بصفة دائمة، لديه تأخر عقلي، وأثناء التعامل مع الحالة تبين وجود رقم تليفون مدون على أحد ذراعيه، وجرى الاتصال بالرقم، ووجد ،نه يخص إحدى دور الرعاية الاجتماعية، حيث أفادوا بأنه يدعى «ميلاد»، وسبق تسليمه إلى خالته بسبب انفصال الأب والأم، وجرى إيداع الشاب بدار «القديس بولس الرسول»، لذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية.

كما نجح فريق التدخل السريع في الجيزة بالتعامل مع شاب يدعى «محمد.م.س»، يبلغ من العمر 27 عاما ومقيم في البراجيل، وتبين أنه يحتاج لرعاية صحية بسبب كسر بقدمه اليمنى، وعلى الفور جرى التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ونقله إلى المستشفى لإجراء التدخلات الطبية اللازمة، وبعد تماثله للشفاء سيجري نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.