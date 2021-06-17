التضامن: 22.4% من المستفيدين بالخدمات العلاجية في المنيا مؤهل جامعي

أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمركز، لأبناء محافظات المنيا وأسيوط والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى، وأن 22.4 % ممن استفادوا بالخدمات داخل المركز حاصلون على مؤهل جامعي، 8.2% مؤهل فوق المتوسط، 35.9% ثانوي فني، 5.7% ثانوية عامة، 8.2% حاصلون على الإعدادية، 11% حاصلون على الابتدائية، و8.6 % أميون.

وقال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن مركز العزيمة في المنيا يعد أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظات الصعيد، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سريرًا، ويخدم الكثير من المرضى من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية، ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم «خماسي»، وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو، ويتضمن مجمع ورش «تدريب مهني، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة».

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس النواب عن شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين لمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق بمركز سمالوط في المنيا، يرافقهم عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وضم وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، النائبة رضوى إسماعيل وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، النائبة هيام الطباخ، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، النائبة رحاب عبدالغني عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، النائب محمود ترك عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، وأعضاء لجنة الحماية الاجتماعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد نجيب، محمد فهمي وأحمد مجدي لجنة التنظيم بتنسيقية شباب الأحزاب.

وأضاف «عثمان» أن البرنامج التأهيلي المعتمد بمركز العزيمة «هو الدمج» من حيث التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي»، وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، والتأهيل المهني «العلاج بالعمل»، والتأهيل البدني «العلاج بالرياضة»، بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، وإطلاق الصندوق مبادرة «بداية جديدة» لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين، في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين، لافتا إلى أنه خلال العامين الماضيين، تم تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمركز، لأبناء محافظات المنيا وأسيوط والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى.

وفيما يتعلق بأعمار المستفيدين من الخدمات العلاجية بمركز العزيمة بالمنيا، أشار «عثمان» إلى أن 8.7% كانت أعمارهم أقل من 20 عامًا، و46% كانت أعمارهم من 20 إلى 30 عاما، و38% تراوحت أعمارهم من 31 إلى 40 عاما، و6.9% أكثر من 40 عاما، وأن أكثر مواد التعاطي وفقا لبيانات المستفيدين من الخدمات بالمركز، هو الهيروين بنسبة تعاطي 61%، الحشيش بـ 59.2%، الترامادول 46.3%، الكحوليات 10.6%، أفيون 6.9%، والأستروكس والفودو 1.4%، بجانب التعاطي المتعدد «تعاطى أكثر من مادة مخدرة».