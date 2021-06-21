غدا.. التحقيق مع نانسي عجرم في قضية مقتل الشاب السوري

عادت قصة مقتل الشاب السوري محمد الموسي للنور من جديد، بعد أن كشفت المحققة في الأدلة الجنائية حلا ولد روب، خلال مقابلة لها عبر قناة روسيا اليوم، أن المحكمة اللبنانية قررت التحقيق مع الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم غدا.

كانت رهاب بيطار، محامية أسرة الشاب السوري محمد الموسى -قتيل فيلا نانسي عجرم- كشفت مؤخرا عن ما جاء في نتيجة تقرير الطبيب الشرعي السوري، بعد تشريح جثة الأخير.

وكتبت عبر حسابها على «تويتر»: «ردًا على ما يدور، فإن أهم ما في التقرير السوري، هو انتفاء توصيف الجريمة كدفاع مشروع عن النفس إلى القتل العمد».

وكانت مصادر مطلعة على التحقيقات، التي تجرى في القضية المعروفة بـ«قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم»، نفت الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، حول بحث القتيل السوري محمد حسن الموسى، عبر شبكة الإنترنت، عن موقع مسكن الفنانتين هيفاء وهبي ونجوى كرم.

وأشارت المصادر لـ«الوطن»، إلى أن من أطلق تلك الأخبار هم شخصيات حاولت تسليط الضوء على أن القتيل متخصص في سرقة منازل المشاهير، وأنه كان يفكر في سرقة هيفاء وهبي ونجوى كرم مثلما فعل مع نانسي، فحين أن التحقيقات حتى الآن لم تفصل في قضية نانسي عجرم.

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم، أعلنت أن منزلها تعرض للسرقة، وقتل زوجها فادي الهاشم، الشاب السوري محمد الموسى، الذي اقتحم منزلهما في لبنان، وجرى القبض على الزوج على خلفية الحادث، بحسب رواية نانسي.

كشفت زوجة قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتل على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، بعد أن اتهمه باقتحام شقته بهدف السرقة، والتي تدعى «أم حسن»، وجود معرفة سابقة بين زوجها وزوج الفنانة، وأنه تردد على منزله مرات عديدة، وكان موعودا بوظيفة حارس داخل الفيلا وبمعاش ومسكن عائلي.