مسابقة الضرائب 2021.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حاجتها للتعاقد مع 416 مأمور ضرائب حصر وفحص، بالإضافة إلى 37 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني للعمل بالمصلحة خلال الفترة المقبلة.

شروط مسابقة الضرائب

واشترطت المصلحة وفقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2021، عدة شروط عند التقدم لمسابقة مصلحة الضرائب في مقدمتها، أن يكون المتقد متمتعًا بالجنسية المصرية، ولائقًا طبيًا، وأن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظات المتقدم لشغل وظيفة بها، بالإضافة إلى أن يثبت العنوان كمحل إقامة دائم في بطاقة الرقم القومي في تاريخ هذا الإعلان.

واشترطت المصلحة أيضًا ألا يزيد سن المتقدم على 27 عامًا ميلاديًا في تاريخ هذا الإعلان، وبالنسبة لوظيفة مأمور فحص وحصر ضرائب، يُلزم أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقديم عام جيد جدا على الأقل.

بينما اشترطت لوظيفة مأمور ضرائب فحص وحصر إلكتروني أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس في علوم الحاسب الألي أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب أو نظم معلومات بتقدير عام جيد.

توزيعات الوظائف

و قالت مصلحة الضرائب إنَّه إعمالًا لحكم المادة الـ15 من القانون رقم 85 لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، تعلن المصلحة عن حاجتها للتعاقد مع 443 مأمور ضرائب حصر وفحص.

وبحسب الإعلان، تتوزع حاجة المصلحة للتعاقد مع 416 مأمور ضرائب فحص ومأمور ضرائب حصر بواقع 361 في محافظة الإسكندرية، و26 مأمورًا في القليوبية، و10 في جنوب سيناء و8 في البحر الأحمر و8 في مرسى مطروح، و3 في محافظة الوادي الجديد، بينما أعلنت مصلحة الضرائب نيتها التعاقد مع 37 مأمور ضرائب فحص وحصر الإلكتروني بواقع 27 في محافظة القاهرة و5 في الجيزة و5 آخرين في الإسكندرية.

أما المستندات المطلوبة للمسابقة ضرورة استيفاء بيانات طلب التوظيف المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية على الإنترنت مع تحميل صورة من الرقم القومي وصورة من شهادة الميلاد وصورة من المؤهل الدراسي والموقف من التجنيد.